Анкара, , 15:19 — REGNUM

Глава Турецкого благотворительного фонда Türk Kızılay (Турецкий красный полумесяц) Керем Кынык заявил: «В течение года мы доставим консервированное мясо 2,5 млн нуждающихся в тысяче пунктов по всей стране».

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, Керем Кынык отметил, что пожертвованное на Курбан-байрам мясо перерабатывается на комбинате в районе Кемальпаша провинции Измир. По его словам, для этих целей будет использовано 66,8 тыс. туш животных.

Керем Кынык напомнил, что Türk Kızılay доставил 4,5 млн нуждающихся в 51 стране 181,5 тыс. туш. Он подчеркнул, что при переработке осуществляется строгий санитарный контроль, а мясо в течение дня проходит через 4 отдела. Мясо будет упаковано в банки порциями по 0,8, 5 и 10 кг.