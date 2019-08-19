Анкара, , 12:58 — REGNUM

Председатель Народно-республиканской партии Турции Кемаль Кылычдароглу заявил: «Нашей общей обязанностью является защита справедливости во что бы то ни стало. Право нужно защищать в атмосфере справедливости распределения средств, поступивших от уплаченных гражданами налогов».

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, Кемаль Кылычдароглу отметил: «Если судья, вынося решения, думает, мол, пойду-ка посмотрю, что скажет тот, у кого выше положение, а у него есть адвокат, спрошу-ка я его, и решу так, как он скажет, то в этой стране справедливости и правосудия нет, они кончились».

Политик добавил: «Мы будем задавать вопросы, которых не задают при отсутствии справедливости. Пусть при вынесении решения смотрят на совесть и свободу слова, верховенство права и волю народа».