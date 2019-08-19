Москва, , 13:15 — REGNUM

Мониторинг функционального состояния здоровья школьников при ограничении использования мобильных телефонов в школах будет сложно осуществить на практике, заявил корреспонденту ИА REGNUM сопредседатель межрегионального профсоюза работников образования «Учитель» Всеволод Луховицкий.

МЭШ Иван Шилов © ИА REGNUM

Он прокомментировал идею Роспотребнадзора провести выборочный мониторинг повышения эффективности образовательного процесса в течение года совместно с Российской академией образования.

«Я не представляю, как это можно сделать. Если Роспотребнадзору нечем заняться, лучше бы он проверил московских школьников, у которых введена МЭШ (Московская электронная школа), и наконец-то сказал нам: либо пресёк слухи, либо, наоборот, подтвердил, что постоянная работа с этим гигантским планшетом-доской — полезна она для детских глаз или нет. Это было бы реально большое дело, но я сомневаюсь, что Роспотребнадзор будет этим заниматься», — заявил Луховицкий.

Напомним, Роспотребнадзор, Минпросвещения, Рособрнадзор и Российская академия образования подготовили методические рекомендации о порядке использования личных устройств мобильной связи. Исключения в ограничении использования электронных приборов в образовательной организации рекомендуется оставить для детей, нуждающихся в пользовании такими устройствами по состоянию здоровья.