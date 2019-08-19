Улан-Удэ, , 11:19 — REGNUM

К утру 19 августа в зоне контроля Бурятии действовало две «термоточки» на площади в 17,2 тыс. га. Об этом сообщили ИА REGNUM в пресс-службе республиканского агентства лесного хозяйства.

Таким образом, за выходные 17−18 августа площадь пожаров сократились в несколько раз. Напомним, утром 16 августа в РАЛХ сообщали о 33 «термоточках» в зоне контроля, на площади в 109,5 тыс. га. В лесхозе Бурятии не дают объяснения столь резкому сокращению площади пожаров.

В то же время за сутки в Бурятии проводились работы по тушению 6 лесных пожаров в Баргузинском и Северо-Байкальском районах на общей площади около 2,2 га. На тушении были задействованы 268 человек из числа лесной охраны, пожарных-десантников и лесопользователей.

Между тем, как сообщало ИА REGNUM, с начала пожароопасного периода в Бурятии сгорело 248 тыс. га леса, что в десять раз больше показателей 2018 года. Напомним, за аналогичный период прошлого года пожары прошлись по территории в 24 тыс. га.

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