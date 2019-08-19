Оренбург, , 11:16 — REGNUM

Причинами несчастного случая в Новотроицке Оренбургской области на предприятии «Уральская сталь» Ростехнадзор назвал неудовлетворительные организацию производственных работ, дисциплину рабочих и контроль за соблюдением требований безопасности.

Напомним, 30 июня на заводе двое работников получили сильные ожоги. Пришлось задействовать службу санавиации, чтобы доставить пострадавших в клинику Оренбурга.

По данным Ростехнадзора, в электросталеплавильном цехе после окончания выпуска металла электродуговая печь была остановлена для организации работ по очистке путей сталевоза №1. При очистке пути сталевоза №1 фронтальным погрузчиком произошел хлопок, в результате которого получили травмы два подручных сталевара и водитель погрузчика.

В федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору отметили неудовлетворительную организацию производства работ по очистке рельсовых путей от пролива шлака, что привело к выбросу пара, а также несогласованность выполнения работ по устранению пролива шлака руководителями и рабочими электросталеплавильного цеха. Возникли вопросы и производственному контролю за соблюдением требований промышленной безопасности.

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