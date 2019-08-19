Тегеран, 19 августа 2019, 12:29 — REGNUM
Заместитель министра науки, исследований и технологий Ирана по международным вопросам Хоссейн Салар Амони объявил о том, что европейская организация по ядерным исследованиям (ЦЕРН) расширит сотрудничество с ИРИ. Об этом сообщило иранское информационное агентство IRNA.
По словам чиновника, в соответствии с соглашением с ЦЕРН иранские ученые-ядерщики отправятся в Европу для изучения новейших технологий работы с мирным атомом. Для этого запланировано сразу несколько программ обмена. Хоссейн Салар Амони, однако, отметил, что сотрудничество ИРИ с европейской атомной организацией «должно быть более организованным».
ЦЕРН — европейская исследовательская организация, которая управляет крупнейшей в мире лабораторией физики элементарных частиц. ЦЕРН была основана в 1954 году, ее штаб-квартира расположена в Женеве.