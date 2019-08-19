Исламабад, , 12:26 — REGNUM

Начальник Национального бюро отчетности Пакистана (антикоррупционная служба) Джавед Икбал отчитался о промежуточных результатах борьбы с коррупцией и мошенничеством в особо крупных размерах.

По сообщению пакистанского телеканала Dunya News, антикоррупционная служба уже конфисковала у коррупционеров и мошенников 326 миллиардов рупий (2,17 миллиарда долларов). Все конфискованные средства были возвращены в национальную казну. Джавед Икбал отметил, что Национальное бюро отчетности придерживается принципа «отчетность для всех», не делая различия в статусе и политической ориентации проверяемых лиц и компаний. Приоритетом в борьбе с коррупцией и мошенничеством является преследование крупных преступников и разрушение масштабных коррупционных схем.

Напомним, что ранее Национальное бюро отчетности конфисковало имущество лидера оппозиционной «Пакистанской мусульманской лиги» Шехбаза Шарифа, а также двух его жен и сына Хамзы Шарифа.