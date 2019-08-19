Токио, , 11:20 — REGNUM

18 августа японское информационное агентство «Киодо Цусин» опубликовало результаты общенационального опроса по телефону, проведенного в выходные. В ходе опроса 57% респондентов заявили, что Япония не должна направлять Силы самообороны на Ближний Восток для участия в антииранской коалиции, как того желают США.

Сам же официальный Токио тоже не готов направить Морские силы самообороны в Ормузский пролив для обеспечения свободы судоходства, так как это может внести существенный разлад в дружественные отношения с Тегераном.

По сообщению японского новостного агентства «Киодо Цусин», в августе рейтинг кабинета премьер-министра Японии Синдзо Абэ вырос до 50% по сравнению с 48% в июле.