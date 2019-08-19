Копенгаген, , 11:21 — REGNUM

Тысячи жителей датской столицы воспользовались правом запросить у руководства муниципалитета субсидию в размере 59 долларов для установки системы сортировки мусора в своих домах, на предприятиях, офисах и так далее. Сумма совокупного запроса составила 2,36 млн долларов. Власти Копенгагена поставили цель сделать столицу Дании к 2025 году полностью нейтральной в плане выбросов углекислого газа, и сортировка мусора на уровне отдельных частных объектов является важной составляющей этого процесса — об этом пишет датская газета «Politiken» («Политикен»).

Введенная муниципалитетом Копенгагена субсидия является также важной экономической поддержкой для жителей тех домов, где отсутствуют системы сортировки мусора, а сами жильцы не в состоянии себе это позволить.

Другим важным преимуществом установки такой системы является то, что она в конечном счете приводит к снижению арендной платы. Дело в том, что далеко не многие осознают, что цена за съем квартиры зачастую зависит и от количества неотсортированного мусора.