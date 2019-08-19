Копенгаген, , 11:59 — REGNUM

Министр по делам детей и образования Дании Пернилле Розенкрантц-Тайль сообщила о намерении отменить правило посещения школы, при котором при опоздании хотя бы на одну или две минуты ученик отмечается как отсутствующий. «Я убеждена в том, что преподаватели в школах сами в состоянии определить, намеренно ли тот или иной ученик опоздал на занятие или же в силу объективных обстоятельств», — заявила министр.

Вышеупомянутое правило было введено предыдущим министром по делам детей и образования Меретей Риисагер, когда выборочная проверка школ выявила, что некоторые обучающиеся не посещают порядка 20% занятий. С момента введения этого правила, тем не менее, оно подвергалось критике за то, что учителя школ должны были в начале каждого урока тратить время на всевозможные переклички вместо того, чтобы концентрироваться на обучении, — об этом сообщает датское информационное агентство «DR» («Радио Дании»).

Пернилле Розенкрантц-Тайль заявила о намерении в течение последующих двух недель провести встречи с директорами школ, преподавателями и учениками и обсудить возможность отмены этого правила. Министр отметила, что старое правило необходимо будет заменить новой, более гибкой системой контроля, поэтому говорить о скорых переменах еще слишком рано.

В Датской народной партии с огорчением восприняли новость о том, что введенное правило будет пересматриваться. Представители партии считают, что его отмена лишит обучающихся в школах стимула приходить на занятия вовремя.