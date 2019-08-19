Тула, , 10:49 — REGNUM

Более ста военнослужащих Тульского воздушно-десантного соединения на боевых машинах десанта БМД-2 принимают участие в учении объединенной группировки сил Северного флота, а также соединений и воинских частей других родов войск Вооруженных Сил Российской Федерации, сообщила 19 августа пресс-служба Минобороны РФ.

Самолетами Военно-транспортной авиации десантников и технику доставили до главной базы Северного флота в Североморске, а затем — непосредственно к месту учений по Северному морскому пути кораблями Военно-Морского флота.

17 августа тульские десантники осуществили практическое десантирование на незнакомую площадку приземления, целью участников учений стало блокирование и уничтожение бандформирований. Также подразделения ВДВ, совместно с подразделениями морской пехоты и арктическими мотострелками Северного флота, высадились на побережье реки Енисей в районе Дудинки. Военнослужащие Тульского воздушно-десантного соединения отработали совместные действия с подразделениями морской пехоты и арктическими мотострелковыми подразделениями Северного флота по захвату и удержанию арктического плацдарма.