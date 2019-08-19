Аддис-Абеба, , 11:19 — REGNUM

Высшее руководство администрации эфиопской столицы Аддис-Абебы, в том числе члены городского совета, сегодня открыли и посетили с экскурсией завод по переработке отходов в электроэнергию в столичном районе Репи. Сам же район Репи был построен на месте свалки Коше, расположенной на окраине Аддис-Абебы.

Новейший мусоросжигательный завод, открытый в столице, начал производство электроэнергии на полную мощность, так как до этого оборудование завода подвергалось последним испытаниям перед запуском. Силовые установки завода будут производить до 54 770 мегаватт электроэнергии из 162 000 тонн твердых отходов, собранных в различных частях города в течение каждого квартала. Об этом сообщил эфиопский новостной ресурс Fana.

Тем не менее, нехватка грузовых автомобилей и отсутствие надлежащего уровня осведомленности среди населения о правильном обращении с твердыми отходами были названы в качестве основных проблем завода, которые ему придется решать в ближайшее время. В руководстве электростанции-завода сообщили, что в настоящее время на электростанции имеется всего лишь два грузовика.

Стоит отметить, что завод по переработке отходов в Репи является первым в своем роде в Африке.