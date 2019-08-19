Аддис-Абеба, , 12:15 — REGNUM

Власти Эфиопии планируют, что крупнейшая в Африке гидроэлектростанция будет запущена и начнет вырабатывать энергию в 2020 году. Однако политологи отмечают, что проект по строительству ГЭС на реке Голубой Нил также является источником серьезного конфликта: египтяне, живущие неподалеку, опасаются, что это повлияет на их доступ к воде, а местные жители Эфиопии вблизи дамбы не хотят переселяться. Об этом сообщило эфиопское новостное издание Ethiopian Press Agency. Эфиопия полностью перейдет на возобновляемую энергию после постройки ГЭС

В настоящее время несколько десятков государственных и частных компаний страны работают над тем, что является, пожалуй, самой большой строительной площадкой в Африке. Когда водохранилище заполнится водой, оно будет в три раза больше Боденского озера Германии, а в некоторых местах его глубина составит более 100 метров. Давление воды, которая заполнит водохранилище, будет использовано для питания 16 турбин, которые в идеальных условиях будут вырабатывать 6000 мегаватт электроэнергии. Ни одна электростанция в Европе не может сравниться с этим показателем, в то время, как плотина «Великого возрождения Эфиопии» (GERD) сможет удовлетворить все потребности в электроэнергии 105 миллионов жителей Эфиопии, и на экспорт также останется достаточно.

В министерстве экономики Эфиопии отмечают, что в то время как ЮАР продолжает сжигать уголь, Кения все мечтает об атомной энергии, а Нигерия наполнена выхлопами дизельных генераторов, GERD обеспечит Эфиопию энергией, которая на 100% возобновляема, что в стократ окупает колоссальные затраты на ее постройку.