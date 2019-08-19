Мадрид, , 12:00 — REGNUM

Тысячи испанцев, ставших жертвами укусов черной мухи, обратились за медицинской помощью в больницы Испании, сообщает испанское новостное издание El País.

Укус самки черной мухи является очень болезненным и может спровоцировать сильнейшие аллергические реакции, в особенности у людей с повышенной чувствительностью. За последние четыре года от укусов пострадало более трехсот тысяч жителей Мадрида. Расположенные у водоемов города и области, такие как Каталония, Мадрид, Арагон и Валенсия, наиболее затронуты проблемой.

Эксперты отмечают, что количество случаев укусов черной мухи утроилось за десять лет, в связи с чем министерство здравоохранения Испании приступило к осуществлению плана по предотвращению распространения вредителей и активной борьбе с ними.