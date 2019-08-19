Самара, , 10:43 — REGNUM

Мироточивую икону с ликом Николая Второго привезут в Самарскую область, 19 августа сообщает 63.ru.

Благословение на транспортировку иконы получено от епископа Тольяттинского и Жигулевского Нестора.

20 августа с 8:00, и целый день, икона будет находится в Спасо-Преображенском соборе, который находится на пересечении улицы Юбилейной и Ленинского проспекта. 21 августа в 8:00 она будет представлена в приходе Святых Царственных мучеников в 15-м квартале, на месте строительства детского просветительского центра. В 10:00 икону отвезут в Троицкий приход Центрального Благочиния, где она пробудет целый день.

22 августа с 8:00 до 14:00 образ отправят в храм Святителя Тихона Патриарха Московского в Комсомольском районе. Затем ее перевезут в Жигулевск в церковь святого праведного Иоанна Кронштадтского. С 15:00 до 19:00 в храме пройдут молебны священников Жигулевского благочиния.

Напомним, что Русская православная церковь канонизировала Николая Второго и его семью 14 августа 2000 года. В Самаре в дату смерти царской семьи ежегодно проходят крестные ходы.