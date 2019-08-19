Мадрид, , 11:30 — REGNUM

Тринадцать университетов Испании вошли в топ-500 мирового рейтинга университетов ARWU. Об этом сообщает испанское новостное издание El País.

Испания улучшила показатели по сравнению с прошлым годом, когда в рейтинг входило 10 испанских университетов. Университет Барселоны занимает первое место среди 13 испанских высших учебных заведений и входит в топ-200. Университет имени Помпеу Фабры, Мадридский университет Комплутенсе, а также университеты Гранады и Валенсии находятся в топ-200−300. Мадридский Автономный университет входит в топ-400, а политехнический университет Валенсии и университеты Овьедо, Севильи, Балеарских островов, Страны Басков и Сарагосы — в топ-500.

Примечательно, что 17 из 20 лучших учебных заведений мира, согласно рейтингу, являются университетами Соединенных Штатов.