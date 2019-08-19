Белград, , 11:23 — REGNUM

В Сербском национальном совете Черногории заявили, что действия Подгорицы, направленные на игнорирование интересов черногорских сербов на институциональном уровне и лишение их естественных прав, могут иметь серьезные последствия как для Черногории, так и для сербского народа. Об этом сообщает сербская телерадиокомпания «Радио и телевидение Сербии».

«Сербский национальный совет Черногории призывает власти Черногории и Республики Сербия как можно скорее согласовать договор о взаимодействии Черногории с сербами, проживающими на ее территории, который будет основан на соблюдении самых высоких юридических стандартов, применяемых в большинстве стран Европы и мира», — говорится в заявлении.

По мнению представителей Совета, нынешнее отношение государственных структур Черногории провоцирует «недоверие сербского народа к институтам республики», особенно, когда черногорские чиновники начинают отдавать предпочтение бошнякам или албанцам перед сербами.

«Такое отношение властей в Черногории направлено на достижение наивысшего уровня напряженности и взаимного недоверия между Республикой Сербия и Черногорией», — заявили в Сербском национальном совете Черногории.