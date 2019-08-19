Приштина, , 12:50 — REGNUM

17 августа в министерстве внутренних дел Косово и в косовской полиции заявили, что переход границы между Сербией и Косово регулируется Соглашением о свободе передвижения, которое было заключено в Брюсселе в июле 2011 года. Однако принятое 6 августа дирекцией пограничной полиции Косово решение о непризнании сербских загранпаспортов продолжает действовать.

Как сообщает албанское новостное агентство «Telegrafi», данное решение не только стало недружественным актом в отношении Сербии, но и негативно повлияло на жизнь албанцев — как в Сербии, так и в Косово.

В результате запрета жители Прешевской долины в Сербии, большинство населения которой составляют албанцы, оказались лишены возможности пересекать границу между Сербией и Косово. Они заявляют, что данное решение является дискриминацией и требуют, чтобы правительство Косово снабдило их косовскими документами.

Свободы передвижения оказались также лишены многие албанцы, проживающие в Косово, но имеющие сербские паспорта.

Премьер-министр Сербии Ана Брнабич назвала запрет на въезд по сербским паспортам лучшим показателем того, что в этом «квазигосударстве» не понятно «кто пьет, а кто платит».