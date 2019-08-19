Ульяновск, , 10:25 — REGNUM

В Ульяновской области по факту массового убийства, в совершении которого подозревают 16-летнего подростка, будет проверена работа системы органов профилактики, сообщает прокуратура региона.

Инзенская межрайонная прокуратура проводит проверку в связи с обнаружением шести трупов в селе Патрикеево Базарносызганского района. В частности, проверяется деятельность органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Ход проверки и расследования возбужденных уголовных дел находятся на контроле руководства надзорного ведомства Ульяновской области.

В правоохранительных органах ранее отмечали, что в предсмертной записке подросток написал, что решил уйти из жизни, а родных забирает с собой, чтобы они не переживали.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 августа в одном из домов села Патрикеево нашли тела шестерых человек, в том числе троих детей. Все они были членами одной семьи. По одной из версий следствия, 16-летний подросток расправился с членами своей семьи, после чего свёл счёты с жизнью. По данному факту возбуждено уголовное дело.

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