Курган, 19 августа 2019, 10:25 — REGNUM
В Курганской области к концу 2019 года планируется сдать в эксплуатацию восемь детских садов. Учреждения возводятся в рамках национального проекта «Демография», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе главы региона.
Строительство новых объектов контролируется региональными властями в еженедельном режиме. Кроме того, за ходом возведения детсадов можно наблюдать онлайн на официальном сайте правительства региона.
Отмечается, что в рамках нацпроекта «Демография» на строительство детских садов в Курганской области в 2019 году запланировано выделить из федерального бюджета более 885 миллионов рублей.