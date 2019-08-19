Курган, , 10:25 — REGNUM

В Курганской области к концу 2019 года планируется сдать в эксплуатацию восемь детских садов. Учреждения возводятся в рамках национального проекта «Демография», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе главы региона.

Макс Либерманн. Детский сад. 1880

Строительство новых объектов контролируется региональными властями в еженедельном режиме. Кроме того, за ходом возведения детсадов можно наблюдать онлайн на официальном сайте правительства региона.

«Три дошкольных учреждения общей вместимостью 520 мест в скором времени появятся в городе Кургане на бульваре Солнечном, в четвёртом и пятом микрорайонах Заозерного. Также новые детские сады откроются для малышей в Шадринске, Макушино, Шумихе, Щучье и Кетово. Всего в этом году будет введено 1 110 ясельных мест», — пояснил директор департамента образования и науки Андрей Кочеров.

Отмечается, что в рамках нацпроекта «Демография» на строительство детских садов в Курганской области в 2019 году запланировано выделить из федерального бюджета более 885 миллионов рублей.