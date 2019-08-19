д. Старое Брыкино, , 10:24 — REGNUM

Поисковый отряд «Алтай» находится сейчас на территории Глинковского района Смоленской области, где с 1997 года ежегодно провозится международная учебно-тренировочная «Вахта Памяти». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщила пресс-секретарь КГАУ «Краевой дворец молодёжи» Оксана Какаева.

Алтайские поисковики КГАУ «Краевой дворец молодёжи»

Международная учебно-тренировочная «Вахта Памяти» проводится на территории Глинковского района Смоленской области КГАУ «Краевой дворец молодёжи»

По её словам, в работе полевого лагеря, разбитого в окрестностях деревни Старое Брыкино, принимают участие порядка 700 человек, в том числе, 11 представителей из Барнаула, Бурлинского, Славгородского и Табунского районов Алтайского края.

«Места проведения экспедиции хорошо известны алтайским поисковикам. Именно здесь воевала 107 алтайская стрелковая дивизия, которая, участвуя в Ельнинской наступательной операции 1941 года, получила почетное наименование Гвардейской и стала именоваться 5-ой Гвардейской стрелковой дивизией. В августе 1943 года данная территория была освобождена от фашистов. По архивным сведениям, в тех местах покоится прах многих алтайских красноармейцев», — пояснила Оксана Какаева.

Помимо непосредственно поисковых работ, участников вахты ждет большая воспитательно-образовательная программа — конкурсы, спортивные соревнования, теоретические занятия, встречи с родственниками погибших соотечественников, детьми-узниками концлагерей, активистами ОНФ и другие мероприятия.

Известно, что в Барнаул алтайские поисковики вернутся 28 августа. Дело в том, что по пути домой им предстоит ещё доставить останки двух воинов, пропавших без вести в период Великой Отечественной войны, в Новосибирскую область.

Как уже сообщало ИА REGNUM, участие алтайских поисковиков XXI Международной учебно-тренировочной «Вахте Памяти» организовано с привлечением средств ведомственной целевой программы «Молодежь Алтая».

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