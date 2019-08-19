Москва, , 10:22 — REGNUM

Новая вылетная магистраль появится в Москве, сообщил журналистам вице-мэр столицы Марат Хуснуллин.

По его словам, новая дорога пройдёт от Третьего транспортного кольца (ТТК) до Бесединской развязки на МКАД.

«Будет сформировано новое радиальное направление от Бесединской развязки на МКАД до ТТК через районы Братеево, Марьино, Печатники и Южнопортовый», — сказал Хуснуллин.

По его словам, строительство начнётся уже в 2019 году, а завершится в 2022 году. Частично дорога охватит действующие участки улицы Люблинская и Бесединского шоссе. Далее магистраль пройдёт через реорганизумую промзону «Люблино», пересечёт железную дорогу и через районы Печатники и Южнопортовый подойдёт к ТТК.

«По сути, это будет новая вылетная магистраль через промзону Южного порта и дублер Люблинской улицы», — пояснил Хуснуллин.