Москва, , 10:17 — REGNUM

Среднестатистический житель России в месяц тратит на мясо и мясные продукты около 2 тыс. рублей, что составляет 30% от всех расходов на еду. Об этом говорится в отчёте Росстата.

Продукты питания в 2018 году в среднем обошлись российскому потребителю в 6041 рубль в месяц. На мясо и мясные продукты было потрачено 1806 рублей, или 29,9%.

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На молоко и молочные продукты жители России тратили чуть более 1 тыс. рублей, или 16,6%. Хлеб и хлебобулочные изделия обошлись в 882 рубля — 14,6%. Доля расходов на овощи составила 10,5%, отдельно на картофель — 2,1%, фрукты и ягоды — 9,6%, рыбу — 7,2%, сахар и сладости — 6,3%. Еще 1,7% трат составили яйца и 1,5% — растительное масло.

Как сообщало ИА REGNUM, за год — с июня 2018-го по июнь 2019 года — объем потребления мяса в России уменьшился на 4,3%. При этом мясные продукты подорожали на 6%, что дало прирост потребления в денежном выражении на 1,4%.

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