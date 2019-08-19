Канберра, , 11:09 — REGNUM

Несколько австралийских регионов с угольными электростанциями входят в число 100 «горячих точек» в мире по уровню «химического загрязнения диоксидом серы» окружающей среды. Об этом, как передает Australian Аssociated Press, говорится в отчете Greenpeace, основанном на данных космического агентства NASA. Так, в черный список вошли Долина Ла-Троб в Виктории и Долина Хантер в Новом Южном Уэльсе. В отчете говорится, что Австралия занимает 12-е место по объему выбросов диоксида серы (SO2), газа, являющегося побочным продуктом сжигания ископаемого топлива и добычи меди.

Отмечается, что в радиусе загрязнения выбросами в Виктории проживают 470 000 человек, а в Новом Южном Уэльсе — 1,7 млн.

Первое место принадлежит Индии, за ней следуют Китай, Мексика и Иран, говорится в докладе, подготовленном Greenpeace.