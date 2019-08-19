Пхеньян, , 09:54 — REGNUM

В Северной Корее намерены активно развивать туристическую индустрию и привлекать как можно больше иностранцев. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на свои источники.

По данным источников, северокорейское туристическое агенство DPR Korea Tour планирует расширять сотрудничество с туристическими агенствами разных стран с целью привлечь как можно больше иностранцев к новому туристическому маршруту Пэкту-Чильбо.

Известно, что новый туристический маршрут, в рамках которого все желающие смогут ознакомиться с достопримечательностями Пхеньяна и окрестных регионов, а также забраться на горы Пэкту и Чильбо, откроется в сентябре текущего года.

По предварительным данным, представители северокорейского туристического агенства уже предоставило всю информацию турагенствам Китая, Великобритании, Нидерландов, Швеции и Чехии.

Известно, что в 2018 году КНДР посетило более 200 тыс. иностранных туристов, 90% которых пришлось на граждан Китая.

Представители туристического агенства отметили, что ранее, 15 июня восемь туристов из Финляндии посетили «гору таинственного аромата» Мёхян.