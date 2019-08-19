Краснодар, , 09:39 — REGNUM

Новый парк планируется построить в Крымске Краснодарского края в рамках национального проекта «Формирование комфортной городской среды», сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации края 19 августа. Стоимость работ по благоустройству парка, а также общего двора четырёх многоэтажных домов оценивается в 60 млн рублей, деньги будут выделены из федерального, краевого и местного бюджета. Оба проекта будут готовы к осени.

Новый парк будет размещён на улице Свердлова, под него отведено 24,2 тыс. кв.м. Здесь появятся обустроят детские и спортивные площадки с бесшовным покрытием и ограждениями, зона воркаут, будут установлены беседки, скамейки, световые фонтаны. Для автомобилей специально выделят парковочные места. Также в рамках нацпроекта в Крымске обещают благоустроить общий двор четырех многоэтажных домов на улицах Горная, д. 2, Пролетарская, д. 2, Ленина, д. 203 и Ленина, д. 201: его общая площадь 12 тыс. кв.м.

Отметим, что в общей сложности, по итогам отбора муниципальных образований, претендующих на субсидии из краевого бюджета на благоустройство территорий городских округов и поселений, в 2019 году в Краснодарском крае намерены благоустроить 105 объектов в 72 населенных пунктах, стоимость работ — около двух миллиардов рублей.