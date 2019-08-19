Вашингтон, , 09:38 — REGNUM

Сотрудники полиции в результате проведённых в штатах Коннектикут, Флорида и Огайо в течение последних дней операций задержали трёх подозреваемых в подготовке массовой стрельбы в общественных местах. При этом преступления злоумышленники планировали в своих городах независимо друг от друга. Об этом сообщил телеканал CNN.

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Так, в Коннектикуте 15 августа был задержан 22-летний Брэндон Вэгшол. О попытке молодого человека приобрести крупнокалиберное оружие за пределами штата сообщил некий гражданин. Дома у подозреваемого стражи порядка изъяли оружие, боеприпасы и специальное снаряжение.

По версии правоохранительных органов, подозреваемый пытался собрать винтовку из частей, купленных в интернете. Кроме того, в Facebook он высказывал намерение открыть стрельбу в общественном месте.

17 августа в штате Огайо полиция арестовала 20-летнего Джеймса Патрика Рирдона. По данным местных властей, он придерживался ультраправых взглядов и в сообщениях в Instagram выражал угрозы устроить расстрел в центре еврейской общины. У мужчины также нашли оружие и десятки патронов.

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Кроме того, во Флориде был задержан 25-летний Тристан Скотт Викс. Его бывшая девушка рассказала полицейским, что мужчина поделился с ней планами расстрелять как минимум сто человек. У подозреваемого также было изъято оружие.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 августа в штате Техас мужчина расстрелял посетителей торгового центра в Эль-Пасо. Позднее, 4 августа, в штате Огайо преступник устроил стрельбу по прохожим на улице города Дейтон и убил девять человек. Всего в результате обоих инцидентов погибло более 30 человек, более 50 пострадало. Ещё семь человек получили ранения при стрельбе, устроенной ночью в одном из парков Чикаго (штат Иллинойс).

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