Уфа, , 09:41 — REGNUM

В Уфе ушел из жизни российский пародист, юморист и певец Александр Чистяков. Об этом 19 августа сообщает ИА «Башинформ».

Александр Чистяков скончался на 63-м году жизни. Он родился в республике Башкирия в селе Кушнаренково.

Артист был организатором и ведущим программ в Уфе «Ба! Знакомые все!..», «День Дурака во главе с Александром Чистяковым», «Уфимцы на Первом», «Посмеемся вместе!», «Шутить по-русски!», «Осень смешно!», «День Дурака в Черниковке».

Он создал пародии на 50 разных знаменитых персонажей, в том числе на Леонида Брежнева, Михаила Горбачева, Бориса Ельцина, Владимира Жириновского.

Был награждён дипломом и призом зрительских симпатий на Международном фестивале-конкурсе юмора и сатиры имени Аркадия Райкина «Море смеха», который проходил в 1995 году в Риге.