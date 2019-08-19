Омск, , 09:30 — REGNUM

Омский государственный технический университет посетил врио руководителя Сибирского территориального управления Минобрнауки России Алексей Колович, сообщает 10 августа пресс-служба вуза.

На встрече шла речь о необходимости развития ведущих научных направлений университета, финансовой поддержке стратегических проектов и возможностях решения социальных вопросов вуза. В сопровождении руководства вуза представитель Минобрнауки посетил Центр подготовки высококвалифицированных инженерных кадров «Ангара», пространство коллективной работы «Точка кипения ОмГТУ», бассейн «Политехник» и медиацентр.

Отмечается, что Колович высоко оценил перспективы развития научных центров университета, а также поднял вопрос освещения деятельности регионального вуза на федеральном уровне.

Ранее представители омского совета ректоров обсудили предложения, связанные с созданием научно-образовательного центра в регионе.

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