Анкара, , 09:31 — REGNUM

Власти Турции мобилизовали пожарные службы для тушения пожаров на юго-западе страны, об этом 19 августа сообщает Anadolu Ajansi.

Лесные пожары (cc) skeeze

Пожары вспыхнули сразу в двух провинциях страны — Мугла и Измир, пожарные команды мобилизовали 23 вертолета, 250 машин и 36 бульдозеров. Ситуация осложняется сильными порывами ветра.

Местные чиновники выражают надежду на то, что очаги возгорания в скором времени будут локализованы, несмотря на сложности с которыми сталкиваются спасатели.

Сообщения о жертвах пока не поступали.

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