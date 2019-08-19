Оренбург, , 09:29 — REGNUM

В Оренбургской области задержан гражданин Узбекистана, который, несмотря на затрет, решил попасть на территорию России, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областной прокуратуре.

По данным ведомства, в 2017 году иностранец был выдворен за пределы российской Федерации за нарушение миграционного законодательства.

Несмотря на запрет, который действует пять лет, гражданин Узбекистана решился на нелегальный визит. В Казахстане мужчина приобрёл билет на поезд, следовавший транзитом через Оренбуржье. Когда состав двигался через госграницу, иностранец выпрыгнул из вагона. Далее иностранец пошел в сторону поселка Чашкан Соль-Илецкого городского округа, но был замечен пограничниками и задержан.

Возбуждено уголовное дело, которое передано в суд. Вину в совершении преступления правонарушитель полостью признал.