Вашингтон, , 09:25 — REGNUM

В сеть выложили видео, демонстрирующее геймплей предстоящей инди-игры Vigilance, выполненной в киберпанк-стилистике. Небольшой ролик был опубликован 18 августа на портале DSOGaming.

Интересной особенностью является то, что её созданием занимается один человек, пользователь Twitter NasNakarus разрабатывает игру на основе Unreal Engine 4.

Некоторые геймеры отметили, что Vigilance выйдет похожей на Cyberpunk 2077 или Deus Ex, её особенностью является наличие элементов паркура (техники преодоления различных препятствий). Разработчик сообщил, что в следующем трейлере он продемонстрирует геймплей.

Читайте также: «Angry Birds 2» вышел в лидеры российского проката с кассой 232 млн рублей

Ожидается, что релиз Cyberpunk 2077 от студии CD Projekt RED состоится 16 апреля 2020 года. Ранее ИА REGNUM сообщило, что в игре появится Майкл Пондсмитт — разработчик одноименной настольной игры, которая легла в основу проекта.

Читайте ранее в этом сюжете: Microsoft сделает «большое объявление» по поводу стратегии Age of Empires 4