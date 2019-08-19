Москва, , 09:40 — REGNUM

Фигуранты громкого уголовного дела о хищении газа на Кавказе Руслан Арашуков (двоюродный брат экс-сенатора Рауфа Арашукова) и бывший директор филиала ООО «Газпром Ставрополь» в городе Ессентуки Алан Кятов этапированы из Москвы в Черкесск. По официальной версии, это сделано для проведения следственных действий. Об этом Рауф Арашуков сообщил своим адвокатам, пишет «Интерфакс».

»Сегодня Рауф Арашуков на свидании попросил нас, его адвокатов, сделать от его имени заявление о том, что ему стало известно, что фигурантов его дела, обвиняемых в хищении газа, Арашукова Руслана и Кятова Алана этапировали в Черкесск, официально для производства следственных действий», — заявила адвокат экс-сенатора Анна Ставицкая. По её словам, Рауф Арашуков подозревает, что в Черкесске на них может быть оказано давление.

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Как сообщало ИА REGNUM, бывший сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков был задержан 30 января 2018 года прямо в зале заседаний Совета Федерации. Следствие вменяет ему в вину ряд особо тяжкие преступления, в числе которых убийство двух человек по предварительному сговору и давление на свидетеля.

Кроме того, по данным следствия, Рауф Арашуков входил в преступное сообщество, организованное его отцом Раулем Арашуковым, участники которого в течение нескольких лет похитил газ на сумку более 30 млрд рублей. Всего в рамках так называемого дела Арашуковых на сегодняшний день арестованы больше десяти человек.

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