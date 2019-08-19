Чебоксары, , 09:07 — REGNUM

В Чувашии сокращаются рождаемость и смертность, число умерших превысило число родившихся на 34,3%. Об этом свидетельствуют данные Чувашстата, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ по итогам I полугодия 2019 года.

В январе-июне 2019 года в Чувашии родились 5696 детей, что на 696 меньше, чем было за аналогичный прошлогодний период. Рождаемость упала на 10,9%.

Среди родившихся 1990 детей (34,9% от общего числа младенцев) были по очередности рождения первыми, 2227 детей (39,1%) — вторыми, 1102 ребенка (19,4%) — третьими, 376 детей (6,6%) — четвертыми и более.

Умерли за полгода 7647 человек. Это на 5,6% меньше к аналогичному прошлогоднему периоду. В абсолютном выражении снижение составило 450 человек. остаются болезни системы кровообращения (37,8% всех умерших), новообразования (12,3%), внешние причины смерти (9,8%), болезни органов пищеварения (6,3%) и болезни органов дыхания (4,7%).

Среди умерших в I полугодии были 22 младенца в возрасте до 1 года (в январе-июне 2019 года — 27).

За указанный период число умерших превысило число родившихся на 34,3% (в январе — июне 2018 года — на 26,7%). Естественная убыль составила — 1951 человек (в январе-июне 2018 года убыль населения составляла — 1705).