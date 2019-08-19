Мельбурн, Австралия, , 09:35 — REGNUM

Главный комиссар полиции штата Виктория (Австралия) Грэм Эштон на специальном мероприятии в Мельбурне в понедельник, 19 августа, официально принес извинения перед ЛГБТ-сообществом, а также геями и лесбиянками из числа сотрудников полиции, за причинение вреда при исполнении ныне отмененного «антигейского закона». Об этом сообщает Associated Press.

«Очевидно, что были времена, когда действия полиции причиняли ненужный и неприемлемый вред обществу и нашему собственному народу», — сказал Эштон, выразив в связи с этим сожаление.

Закон, согласно которому гомосексуализм являлся преступлением, наказуемым тюрьмой, был отменен в 1980-х годах, однако прошли десятилетия, прежде чем уголовные дела против многих мужчин были прекращены.

Эштон сказал, что, несмотря на прогресс в данном вопросе, многое еще предстоит сделать, так как сотрудники полиции в форме синего цвета не всегда должным образом реагируют на угрозы тем, чья идентичность выражена символом — флагом с полосами всех цветов радуги.