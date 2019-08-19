Барнаул, , 09:02 — REGNUM

Чемпионат Российского студенческого спортивного союза (РССС) по классическим шахматам стартует в Алтайском государственном университете. Об этом 19 августа сообщает пресс-служба вуза.

Открытие чемпионата пройдет 19 августа в 15:00 в концертном зале университета. Турнир будет проходить в течение недели, по 25 августа, в учебном корпусе «Д» АлтГУ по улице Димитрова.

Отмечается, что основными задачами соревнования являются популяризация шахмат в РФ, расширение спортивных связей студенческой молодежи, повышение спортивного мастерства студентов, в том числе выполнение требований и нормативов Единой всероссийской спортивной классификации.

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