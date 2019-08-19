Пермь, , 08:58 — REGNUM

В Красновишерске Пермского края подрядчик не укладывается с роки, которые запланированы для сдачи в эксплуатацию новой школы. На строительной площадке побывал губернатор, который по итогам визита сделал ряд замечаний и поручил муниципальным властям взять под контроль сдачу школы № 1, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевой администрации.

Согласно графику, школу должны открыть 1 сентября 2019 года. Однако для завершения работ необходимо еще около месяца.

Директор строительной компании указала на масштабный и не типовой проект, который приходится реализовывать. Отдельный вопросы требовали неоднократного прохождения экспертизы. Кроме того, стройматериалы возили с заводов Перми, которые в 300 км от стройки. На данный момент строительство трёхэтажного здания школы завершено, ведутся работы по внутренней его отделке и благоустройству прилегающей территории.

Губернатор Максим Решетников сделал несколько замечаний: в актовом зале следует заменить кресла, а на футбольном поле продумать покрытие. Секционные зрительские кресла не очень мобильны, в случае если их надо вынести из зала. Натуральное покрытие с наступлением дождливой погоды превратится в грязь и лужи.

Добавим, новая школа в Красновишерске рассчитана на 675 детей. В трехэтажном корпусе предусмотрен лифт для маломобильных школьников. Стоимость проекта составляет 315,4 млн рублей.