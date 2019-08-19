Якутск, , 09:14 — REGNUM

В Якутске возобновит работу система мерзлотного надзора, озвучила 19 августа мэр города Сардана Авксентьева, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Глава Якутска предложила вернуть мерзлотный надзор, который ликвидировали несколько лет назад.

«Есть проблемы, накопленные десятилетиями», — считает Сардана Авксентьева.

По мнению властей, есть вопросы в строительстве в Якутске при отсутствии должного контроля, в том числе без учёта процессов мерзлоты.

Уже нашли специалиста по мерзлотному надзору, он будет входить в структуру службы эксплуатации городского хозяйства.

Как сообщало ИА REGNUM, ещё в 2017 году эксперты предлагали признать таяние мерзлоты стихийным бедствием. Сваи, на которых стоят дома в Якутии, в 2020 году могут потерять устойчивость.