Томск, , 08:43 — REGNUM

В Томской области принимают заявки для участие в конкурсе «экоселфи», для чего необходимо в том числе фотографироваться с дикими животными. Об этом сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

Конкурс будет проходить по четырём номинациям. Так, принимаются фотографии с места проведения любой природоохранной акции, отражающие идеи использования в быту вещей из вторичных ресурсов.

В номинации «Дикие животные Томской области» предлагается сделать фотографии с любым диким животным. Особо отмечается, что фото с домашними животными не принимаются.

Заявки принимаются до 31 октября, после чего в ноябре пройдёт открытое интернет-голосование. Имена победителей станут известны в декабре. Организаторами конкурса стали Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области совместно с Департаментом международных и региональных связей Администрации Томской области и ОГБУ «Облкомприрода».

Между тем, погоня за эффектными снимками часто становятся причиной происшествий и даже гибели людей. Как сообщало ИА REGNUM, с 2011 по 2017 годы в разных странах мира погибли 259 человек, пытавшихся получить идеальный и самый необычный селфи.

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