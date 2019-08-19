Фучжоу, Китай, , 08:35 — REGNUM

Полиция города Фучжоу провинции Фуцзянь на юго-западе Китая сообщила о начале расследования касательно посылки курьерской службы FedEx, в которое было обнаружено оружие, сообщает 18 августа агентство Синьхуа.

В бюро общественной безопасности района Цзиньань сообщили сведения об обнаружении огнестрельного оружия в посылке американской курьерской службы FedEx, которая была выслана из США клиенту из компании спортивных товаров в Фуцзяне. Оружие было изъята полицией Фучжоу, расследование продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, полиция города центрального подчинения Чунцина раскрыла банду оружейных интернет-торговцев из шестнадцати человек.

Читайте ранее в этом сюжете: В китайском Чунцине раскрыта банда интернет-торговцев оружием