Сеул, , 08:47 — REGNUM

В связи с ухудшением отношений между Южной Кореей и Японией большое число представителей южнокорейских компаний обеспокоено сокращением продаж и операционной прибыли. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей исследовательского института Korea Economic Research Institute.

Южная Корея Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Согласно результатам опроса, проведенного Mono Research среди представителей 1000 южнокорейских компаний в период с 29 июля по 2 августа, 51,6% респондентов сообщили, что ужесточение экспортных мер Японией негативно повлияет на продажи и доход компаний, 48,4% опрошенных придерживаются другого мнения.

Представители машиностроительной отрасли опасаются, что объем продаж может сократиться на 13,6%, представители нефтяной промышленности — на 6,6%, металлургической промышленности — на 3,9%.

Также специалисты отметили, что прибыль компаний страны в среднем сократится на 1,9%, а операционная маржа 1000 компаний составит 5,3%.

Кроме того, в качестве краткосрочных мер реагирования на экспортные ограничения Японии 53,7% респондентов выбрали альтернативные каналы импорта, 15,9% респондентов — поиск других материалов, 8,5% респондентов — сокращение объемов производства.

В долгосрочной перспективе 28,8% опрошенных также выбрали альтернативные каналы импорта.