Пермь, , 08:22 — REGNUM

Специалисты Пермского университета завершили сбор средств на сенсорную экспозицию, которую смогут использовать люди с ограниченными возможностями, сообщает 19 августа пресс-служба вуза.

«Для ботанического сада очень важно быть доступным для всех категорий граждан. Таким образом сад становится не только местом экологического образования и просвещения, но и выполняет важную роль в социальной адаптации людей с ограниченными возможностями», — комментирует инклюзивную составляющую проекта директор Ботанического сада Пермского университета Сергей Шумихин.

За месяц, прошедший с начала краудфандинговой кампании, удалось собрать более 50 000 рублей. Эти деньги пойдут на закупку необходимых материалов и строительные работы по обустройству помоста и высоких грядок сенсорной экспозиции. Сад при этом будет инклюзивным, так как помост будет достаточно широким, чтобы на нем могла развернуться коляска, а растения на грядках — доступными без наклона к ним. У растений будет табличка с названием на латинском и русском языках, а также на шрифте Брайля.

Отмечается, что после отправки всех вознаграждений, начнется вторая фаза проекта — строительство сенсорной экспозиции и формирование ее растительной коллекции. Сейчас известно, что среди растений будет шалфей с запахом ананаса, а также мята с запахом земляники — одним из символов шотландской короны.

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