Анадырь, , 08:23 — REGNUM

В столице Чукотского автономного округа завершилась приёмка школ, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Школьники в цветами Mil.ru

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Как сообщили в мэрии Анадыря, к 19 августа закончилась проверка всех учебных и дошкольных учреждений к 1 сентября.

Капитально отремонтировали и приняли детский сад «Парус», прошла проверку и школа искусств.

Как сообщало ИА REGNUM, в преддверии нового учебного года в регионах страны идёт масштабная приёмка школ. Выявляются недочёты, устраняются нарушения.