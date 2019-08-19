Томск, , 08:20 — REGNUM

В Томскую область прибыла делегация Международного общества культуры дерева во главе с генеральным секретарем организации Су Цзиньлин. Об этом сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

«Инициатором визита руководства Международного общества культуры дерева в Томскую область выступил один из организаторов Всемирного дня леса — Луис Ята (Гватемала), участвовавший в конкурсе мастеров по дереву на «Празднике топора» — 2018», — сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что в рамках недельного визита делегация побывает на фестивальной площадке «Праздника топора» в парке «околица», в Томском музее леса, посетит фабрику деревянных игрушек, компании «САВА», «Сибирьлес» и познакомится с деревянным зодчеством Томска.

Добавим, что Международное общество культуры дерева является учредителем Всемирного дня леса, который отмечается ежегодно 21 марта в день весеннего равноденствия в разных странах.

Между тем, в Сибири в настоящий момент горят миллионы га тайги. И ситуация с лесными пожарами, как сообщало ИА REGNUM, с каждым годом будет только ухудшаться из-за глобальных климатических изменений. Об этом заявил в Красноярске руководитель Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет) Максим Яковенко.

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