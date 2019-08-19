Москва, , 08:18 — REGNUM

В Москве 19 августа температура вернётся к климатической норме, сообщает центр «Фобос».

Лето Дарья Антонова © ИА REGNUM

"Показания барометров в столичном регионе будут постепенно расти, благодаря чему вероятность осадков пойдет на убыль, из-за слоистых туч постепенно станет неуверенно выглядывать солнце, а температурный фон вернется в свое климатическое русло», — говорится в прогнозе.

Синоптики ожидают в Москве облачный день с прояснениями и без существенных осадков.

В столице днём температура воздуха прогреется от 21 до 23 градусов тепла, в Подмосковье от 19 до 24 градусов. Ветер не превысит 7 м/с.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 августа в Москве выпало за сутки 23% месячной нормы осадков.

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