Лондон, , 08:15 — REGNUM

В Великобритании 56-летний мужчина, который не замечал никаких признаков серьёзного заболевания, оказался смертельно болен. Так, сильный кашель, мучивший слесаря Тревора Уокера на протяжении двух месяцев, он списывал на обычную простуду, затем на инфекцию грудной клетки. Об этом сообщает британский таблоид The Sun.

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По словам родственником, Уокер чувствовал себя хорошо. Однако, когда состояние его здоровья резко ухудшилось и он пошёл к врачу, медики поставили ему неутешительный диагноз — опухоль в кишечнике, которая быстро распространялась и перешла на лёгкие. Британец умер через 16 дней после того, как узнал о смертельной болезни. Как рассказала его супруга, её муж всегда был спортивным, не употреблял алкоголь и уже более 30 лет не курил.

Отмечается, что при выявлении признаков рака кишечника на ранней стадии можно спасти человеку жизнь, а большинству людей на первой стадии удаётся продлить жизнь на пять лет и дольше. При этом из пациентов, у которых диагностирована четвёртая стадия онкологического заболевания, выживают только 7%.

Как сообщало ИА REGNUM, жительница Канады Трейси Френч, у которой диагностировали онкологическое заболевание, принимала первый признак развития рака кожи за обычный прыщ. Благодаря вовремя проведённой операции по удалению поражённого болезнью участка кожи женщина смогла преодолеть болезнь и уже идёт на поправку.

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