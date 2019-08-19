Горно-Алтайск, , 08:06 — REGNUM

Заявить о преступлении жители Республики Алтай смогут через соцсеть «ВКонтакте». Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Следственного управления СКР по региону, это можно сделать через официальную группу.

«Это дополнительная и удобная для пользователей Иинтернета возможность из любой точки мира оперативно обратиться в ведомство», — отметили в управлении.

В частности, заявители могут через соцсеть сообщить о совершенном или готовящемся преступлении, высказывать мнение о работе следователей, поделиться иной значимой для ведомства информацией. Отмечается, что сообщения обрабатываются уполномоченными сотрудниками СКР.