Вашингтон, , 08:01 — REGNUM

Компания Microsoft на предстоящей выставке Gamescon 2019 сделает «большое объявление» по поводу четвертой части стратегии Age of Empires. Об этом сообщил портал PC Games.

https://twitter.com/AgeOfEmpires/status/1162510727397150720

Объявление будет сделано 19 августа в 17:00 по местному времени во время пресс-конференции компании, которая пройдет в Кельнском театре Gloria.

Компания анонсировала игру ещё на Gamescon 2017, автору статьи кажется логичным, что на предстоящей выставке она раскроет новые подробности, возможно, поклонники серии даже смогут увидеть геймплей (игровой процесс). Небольшой тизер Age of Empires 4 Microsoft опубликовала на своей Twitter-странице.

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Напомним, разработчики буквально ничего не стали сообщать о будущей игре на прошедшей в июне 2019 года известной выставке E3. Релиз самой первой части Age of Empires состоялся в 1997 году.

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