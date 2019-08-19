Москва, , 07:59 — REGNUM

Перерывы на физкультуру на рабочем месте предлагает ввести работодателям российский Минздрав. Физкульт-брейки для сотрудников помогут снять стресс и избежать производственных травм, говорится в программе «Укрепление здоровья работающих».

«Цель — снятие напряжения, стресса, снижение утомляемости, профилактика производственного травматизма в течение рабочего дня», — говорится в программе.

Речь идет о десятиминутных комплексах упражнений, которые можно подобрать в зависимости от условий работы. Это, к примеру, зарядка, йога или пилатес для офиса. Проводить физкульт-брейки рекомендовано по меньшей мере раз в день.

Помимо физкульт-минуток, Минздрав рекомендует создать комнаты психоэмоциональной разгрузки. Такие помещения можно оснастить массажными креслами, капсулами сна, аромолампами и другим оборудованием.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Минздраве подготовили корпоративные программы с системой штрафов и поощрений для курящих работников.

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