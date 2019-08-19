Москва, , 07:56 — REGNUM

В Москве совершили 10 млн поездок на электробусах, сообщает официальный сайт мэра и правительства столицы. Новый вид транспорта запустили в сентябре 2018 года.

Городской электробус Мосгортранса на базе КамАЗа-6282. Москва (cc) Pulux11

Сейчас электробусы обслуживают 13 маршрутов Москвы, на которых работают 195 единиц транспорта. Ежедневно ими пользуются примерно 85 тыс. человек. К концу 2019 года парк электробусов в Москве должен увеличиться до 300 единиц. Этот вид транспорта запустят ещё по семи маршрутам.

«В столице установлено 77 зарядных станций, которые продолжают подключать к энергоинфраструктуре города», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Москвы приняли решение перепрофилировать автобусный парк на 250 машин в районе Митино в парк с электробусами.

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